Cinoche est lancé

C’est ce soir qu’a été lancée la 35e édition du Festival du film international de Baie-Comeau avec sa soirée d’ouverture, qui promet une fois de plus de belles découvertes.

Cette année, 35 films seront présentés jusqu’au 28 janvier, date à laquelle se déroulera la soirée de clôture et de remise des prix du Festival.

Lors de cette soirée, nous avons pu découvrir les bandes-annonces des films, documentaires et courts-métrages en compétition ainsi que les présentations des trois invités du Festival. Si la présence du président d’honneur Bernard Émond s’est faite virtuellement, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens était présent.

« La Ville de Baie-Comeau est très fière d’être partenaire depuis le tout début du festival du Cinoche. Aujourd’hui, trouver des bénévoles s’est de plus en plus difficile. Avec Cinoche, on a la chance d’avoir des bénévoles qui sont là depuis longtemps et qui travaillent très fort. Je tiens à vous remercier. Merci les bénévoles, le conseil d’administration et merci toute l’équipe du Festival Cinoche qui est très appréciée » a-t-il déclaré devant les gens présents.

Quant à Bernard Émond, il a lancé un message aux amateurs présents.

« Pour les deux prochaines semaines, il va se produire un miracle à Baie-Comeau. Chaque jour, des centaines de personnes vont éteindre leur téléphone et s’assoir dans l’obscurité pour être pleinement attentif à ce qu’il y a devant eux. Il n’y aura pas d’appel, pas de courriel, pas de texto, pas de réseaux sociaux. C’est une sorte de miracle, miracle qui s’appelle cinéma. »