La ruelle Lavoie sera transformée par l’art à Baie-Comeau

Chers artistes visuels de la Côte-Nord, il est temps de mettre en lumière votre talent puisque la ruelle Lavoie à Baie-Comeau sera transformée et personnalisée avec votre art, si vous le désirez.

La ruelle Lavoie, qui se retrouve aux intersections sur le boulevard Jolliet et aux angles de De Puyjalon, Jalbert et Blanche, est l’accès piétonnier principal reliant le secteur des commerçants et celui des familles et des structures sociales dans la partie Mingan.

Dans le but d’attirer les usagers de ces deux sphères l’une vers l’autre, la ruelle sera donc embellie par l’action d’un artiste visuel nord-côtier qui sera sélectionné d’ici le 29 avril.

L’œuvre se réalisera du 15 août au 15 septembre.

L’artiste choisi participera aux rencontres prévues à cet effet en plus de présenter son idée et sa maquette. L’implication des jeunes de la communauté est également exigée.

Un budget maximal de 20 000 $

Les honoraires comprennent les honoraires professionnels et les matériaux, la participation aux quatre rencontres du comité d’idéation, les frais de déplacement, les frais potentiels d’entretien de l’œuvre, les redevances pour droit d’exposition, les droits de communication ainsi que les droits de reproduction.

Le budget ne doit pas dépasser la somme de 20 000 $. « Tout dépassement de coût sera à la charge de l’artiste », peut-on lire dans la description du projet.

« À l’aide de mobilier, de verdure, d’éclairage et d’art public, ce projet a comme objectif que la ruelle Lavoie soit sécuritaire et attrayante […] », précise Éric Gagnon, agent de développement des communautés chez Culture Côte-Nord, par voie de communiqué.

Cette initiative fait partie des plans de revitalisation du centre-ville du secteur Mingan, dont l’objectif est d’être complété d’ici 2035.