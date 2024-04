Ottawa examine la pertinence d’acheter des sous-marins à propulsion nucléaire

Le premier ministre Justin Trudeau, puis à partir de la gauche, le ministre de la Défense nationale Bill Blair, la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale Ginette Petitpas Taylor, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, et la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland, visitent un centre de formation avant une conférence de presse concernant la publication de la nouvelle politique de défense du Canada à la BFC Trenton, le lundi 8 avril 2024. Photo Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne