Services de garde en milieu familial : Québec dépose ses offres aux syndicats

Québec dépose finalement ses offres aux syndicats qui représentent les travailleuses dans les services de garde en milieu familial. Mais il n’est pas prêt à le faire encore pour les travailleuses dans les Centres de la petite enfance (CPE).

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, en a fait l’annonce, jeudi à l’Assemblée nationale.

«On dépose justement un dépôt gouvernemental dans le milieu familial, parce que l’ensemble des demandes syndicales sont maintenant bien définies et le gouvernement peut y répondre dans son ensemble», a annoncé la ministre.

Le dépôt porte à la fois sur les questions normatives et monétaires, a précisé la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliée à la CSQ, qui représente la majorité des travailleuses dans les services de garde en milieu familial.

Le mode de rémunération des Responsables de services de garde (RSG) en milieu familial est différent de celui des travailleuses dans les CPE, qui, elles, sont rémunérées à l’heure. Dans les milieux familiaux, les RSG touchent une subvention du ministère de la Famille, qui tient compte à la fois de leur rémunération et des dépenses inhérentes au service de garde à leur domicile: épicerie, jouets, etc.

La FIPEQ avait déposé ses demandes en septembre 2023 et attendait depuis le dépôt des offres de Québec, à la fois pour ses membres dans les CPE et ceux dans les services de garde en milieu familial. Et les ententes sont échues depuis plus d’un an, soit depuis le 31 mars 2023.

«On est content d’avoir enfin un dépôt. C’est sûr que ça a été long avant d’avoir un dépôt. Par contre on est content d’avoir un dépôt, parce que là, il va y avoir une réelle négociation. On va pouvoir s’échanger des choses», s’est réjouie Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ, en entrevue.

Le son de cloche est similaire à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, où la représentante du milieu familial, Chantal Racicot, note que «le ministère de la Famille nous semble de bonne foi pour déposer».

L’annonce du dépôt des offres par Québec pour les milieux familiaux survient au moment où la FIPEQ vient de déposer une plainte pour négociation de mauvaise foi contre le gouvernement, au nom de ses membres qui travaillent dans les CPE.

La ministre a d’ailleurs précisé jeudi qu’elle déposerait ses offres aux syndicats dans les CPE «quand ils seront prêts».

La ministre n’a pas voulu commenter le fait que la FIPEQ ait déposé une plainte de négociation de mauvaise foi contre elle, sa collègue ministre de la Famille, Suzanne Roy, et la mutuelle des employeurs, arguant qu’il s’agissait là du choix des syndicats, tout comme celui touchant le recours à des moyens de pression.