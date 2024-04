Christine Lacombe, une pharmacienne accomplie

Christine Lacombe a passé les 30 dernières années de sa vie à la tête de Pharmaprix. En 2024, elle a senti le moment de passer le flambeau.

« Je ressentais un petit peu d’essoufflement, alors j’ai décidé de mettre ma pharmacie en vente. Lorsque j’ai rencontré William et Emy-Lee, c’était le bonheur. Leur personnalité me plaisait énormément ainsi que leur professionnalisme. Mais surtout le fait qu’ils étaient deux, à se soutenir. Je voyais l’avenir ainsi pour la pérennité de Pharmaprix à Baie-Comeau », affirme-t-elle.

« Pour les patients et la clientèle, je trouvais ça merveilleux qu’ils soient deux, car ça assure que dans les années à venir, il n’y aurait pas de perte de professionnels. Puis leur jeunesse fait qu’ils connaissent plein de jeunes, alors il y a une plus grande opportunité pour eux d’attirer de plus grands visages professionnels et non professionnels. Pour moi, ça a été un air de renouveau, de fraîcheur et je leur ai promis de toujours être là pour eux en tant que mentor », poursuit Mme Lacombe.

La pharmacienne accomplie continuera de travailler à temps partiel pour soutenir les nouveaux propriétaires le temps d’une transition.

« Et puis pour moi, je ne pouvais pas passer de 70 h de travail à zéro. Le temps est venu pour moi de penser à ma santé, profiter de ma famille et de mon personnel », ajoute celle qui a confiance en l’avenir.

« Ils ont plein de beaux projets et d’énergie alors ça va être merveilleux pour la ville de Baie-Comeau. La pharmacie va prendre un nouvel essor et les gens vont retrouver dans quelques mois un tout nouveau magasin. Mais que les gens sachent que je serais encore là quelques heures par semaine », conclut Christine Lacombe.

