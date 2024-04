La relève est assurée chez Pharmaprix

C’est l’histoire inspirante d’un couple de Baie-Comois qui s’est rencontré sur les bancs d’école. Aujourd’hui âgés de 24 ans, Emy-Lee Otis et William Robillard-Neveu ont réalisé leur rêve et sont les nouveaux propriétaires de l’emblématique pharmacie de la ville, Pharmaprix. Leur premier enfant, comme l’appelle le couple.

Ensemble depuis huit ans, le duo a suivi un chemin irréprochable depuis ses débuts dans le domaine pharmaceutique. Son parcours a commencé dès les années de cégep, où les amoureux ont étudié ensemble avant de se séparer pour leurs études universitaires respectives, l’un à Québec et l’autre à Montréal.

Cependant, leur ambition de travailler tous les deux en tant que pharmaciens propriétaires est restée constante tout au long de leur formation. « Depuis le secondaire, je savais que je voulais aller en pharmacie, confie Emy-Lee Otis. Après mes stages, c’était clair que je voulais être propriétaire. Et tous les deux, on voulait faire ça ensemble. »

Après deux années de travail conjoint qui ont consolidé leur décision, ils se sont sentis prêts à relever le défi de devenir leur propre patron. Ces années de collaboration ont renforcé leur relation et leur ont permis de découvrir leur compatibilité professionnelle.

Le 24 mars, leur rêve est devenu réalité lorsqu’ils sont officiellement devenus propriétaires de leur pharmacie. « Nous avons réalisé que nous travaillions très bien ensemble et que cela nous rapprochait encore plus, explique le pharmacien. Nous arrivons vraiment à faire la distinction entre le travail et la vie personnelle, et cela ajoute à notre complicité professionnelle. Nous avons plein d’idées pour changer les choses, ce qui est très stimulant pour nous. Nous sentons que c’est notre moment, c’est comme si c’était notre premier enfant. »

Des projets ambitieux

Le couple a déjà des projets ambitieux pour l’avenir de sa pharmacie. Il souhaite notamment développer des services de clinique et de suivi pour ses patients afin de pallier les difficultés d’accès aux médecins dans la région. Son objectif est de créer un lieu de référence et de décongestionner les services d’urgence.

« Il y a plusieurs projets qu’on veut faire dans le futur. Est-ce qu’on prêt actuellement ? Pas encore, car on n’a pas le personnel pour. On sait que l’accès aux médecins est difficile, on a beaucoup de patients orphelins. Maintenant, on est capable de mieux les prendre en charge, c’est sûr qu’on voudrait développer ça », mentionne la pharmacienne.

Le couple espère également retrouver un service infirmier éminemment avec le départ de leur infirmière.

Surmonter les défis

Malgré les défis rencontrés, Emy-Lee et William ont su surmonter les obstacles grâce à leur complémentarité, leur communication efficace et leur détermination inébranlable.

« Nous avons eu un parcours assez proche du rêve, déclare Emy-Lee. Pour nous deux, on savait qu’on voulait devenir propriétaire. On voulait revenir en région, c’était important pour nous de redonner à la communauté qui nous a donné. »

« On est dans un contexte favorable où il manque de pharmaciens partout, donc ça a été facile de se placer. On a été chanceux quand Mme Lacombe nous a appelés pour nous dire qu’elle vendait sa pharmacie. C’est un beau concours de circonstances où tout s’est emboîté l’un après l’autre », raconte Mme Otis.

Pour William Robillard-Neveu, les principaux défis ont été les études et le travail acharné à fournir pour en arriver là.

Le duo de pharmaciens croit que le bonheur au boulot est un essentiel dans l’éthique de travail. Il met en avant l’esprit d’équipe et la collaboration comme des valeurs fondamentales de son entreprise.

« On veut que les gens soient contents de venir travailler avec nous, qu’il y ait une belle harmonie et un bel esprit d’équipe. Il y en a déjà un, on veut surtout le renforcer. Tous les gens qui travaillent ici, s’ils n’étaient pas là, on ne pourrait pas travailler. Alors la collaboration et l’entraide sont essentielles », conclut le couple.

