Ne jetez pas vos lunettes après l’éclipse

La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) a récemment mis en place une initiative innovante visant à collecter les lunettes d’éclipse solaire pour les envoyer en Argentine, permettant ainsi à d’autres de profiter du spectacle céleste à venir en octobre prochain.

Cette initiative, pilotée par une citoyenne engagée en collaboration avec la RGMRM, a trouvé un écho favorable au sein de la communauté. L’idée de réutiliser ces lunettes, plutôt que de les jeter, est non seulement écologique, mais aussi solidaire, offrant la possibilité à d’autres personnes de vivre l’expérience unique d’une éclipse solaire.

Chloé Tremblay, conseillère en gestion des matières résiduelles, souligne l’importance de ne pas jeter ses lunettes, expliquant que bien que la partie cartonnée soit recyclable, la partie vitrée ne l’est malheureusement pas. Ainsi, la collecte et l’envoi de ces lunettes vers l’Argentine représentent une alternative responsable et bénéfique pour l’environnement.

« Le projet est parti d’une citoyenne qui a contacté Transition Manicouagan, et ils nous ont contactés. On a trouvé l’idée super bonne. La citoyenne s’occupe du lien entre l’Argentine qui va avoir la prochaine éclipse totale le 2 octobre prochain, et nous. Nous, on s’occupe de la logistique de tout ce qui est collecter les boîtes. Et ça tombe bien, car on avait un projet avec le Centre de services scolaire […] et les écoles peuvent nous donner leurs lunettes. On s’occupe aussi du shipping », souligne Chloé Tremblay.

Les citoyens sont invités à déposer leurs lunettes d’éclipse solaire dans les boîtes de collecte installées, notamment au magasin Phase 2. La RGMRM se chargera ensuite de l’envoi des lunettes en Argentine.

« Vous avez environ jusqu’à la fin août pour nous apporter vos lunettes. Vous pouvez rester informés sur nos médias sociaux pour la date exacte », précise Mme Tremblay.