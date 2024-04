CHRONIQUE | Trois maires sur huit toujours en poste

Depuis le 7 novembre 2021, bien de l’eau a coulé sous les ponts du Québec en matière municipale. On parle de plus de 800 départs de maires et de conseillers qui pour plusieurs n’en pouvaient plus de subir de la critique sur les réseaux sociaux, voire de l’intimidation. Certains élus sont décédés depuis, mais il s’agit d’une minorité. Qu’en est-il sur la scène nord-côtière ?

Prenons l’exemple des huit municipalités de la MRC de Manicouagan : combien de maires élus ce jour-là sont-ils toujours en poste ? Trois seulement ! Trois sur huit ! Qui sont-ils ? Raymond Lavoie de Ragueneau, Julien Normand de Pointe-aux-Outardes et Étienne Baillargeon de Baie-Trinité. Hormis le maire de Franquelin, Steve Grenier, les quatre autres ont démissionné. M. Grenier, un élu respecté et apprécié de tous, est décédé le 24 février dernier.

Qui a lancé le bal ? Bien malgré lui, c’est René La Brosse après avoir été déclaré inhabile ou inéligible au poste de maire de Pointe-Lebel. Il avait remporté l’élection par la peau des dents, avec seulement cinq voix de majorité, le 28 novembre 2021. Le jugement est tombé le 25 août 2022, mettant un terme à une carrière qui s’annonçait intéressante. Durant son court passage à la mairie de Pointe-Lebel, M. La Brosse n’a pas eu la vie facile, victime à la fois de menaces et d’intimidation, dans un contexte peu confortable où il tentait de redresser une situation qu’il jugeait contestable au niveau des obligations de la municipalité. La Commission municipale du Québec a tout simplement rejeté sa demande de mise en tutelle.

Il faut se souvenir que personne ne voulait du poste laissé vacant par le refus de Normand Morin de se représenter aux élections du 7 novembre 2021. Ce dernier a choisi de jeter l’éponge en raison des lourdeurs administratives associées à sa fonction et des critiques malsaines à son encontre sur les réseaux sociaux. L’élection avait dû être reportée in extremis. Après le départ de M. La Brosse, les citoyens de Pointe-Lebel ont donc été contraints de retourner aux urnes pour se choisir un nouveau maire. Ils ont élu Micheline Martin, une ancienne infirmière, syndicaliste de surcroît, le 26 février 2023.

Bien que Mme Martin l’ait emporté par une majorité somme toute confortable de 99 voix sur son adversaire, Gino Boucher, cette dernière n’a pas eu non plus la vie facile depuis sa victoire. Le choix d’un directeur général continue d’alimenter des tensions au sein de son conseil municipal. Les réunions se déroulent dans un climat tendu. La police a même dû intervenir dernièrement. Elle a arrêté un conseiller. Depuis, ce dernier ne se sent plus en sécurité autour de la table. Il suggère même de tenir les réunions par Zoom, car il semble craindre d’être pris à partie par des citoyens qui eux ne cachent plus leur mécontentement.

Ensuite, il y a eu le maire de Baie-Comeau qui a quitté pour se faire élire comme député de la CAQ. Yves Montigny était animé du désir tout à fait louable de servir ses concitoyens à un niveau plus élevé. Il a été remplacé par Michel Desbiens le 19 février 2023. Son remplaçant s’en tire assez bien, malgré certains remous provoqués par la révision de l’usage de certains édifices municipaux. À Godbout, Jean-Yves Bouffard a aussi décidé de lancer la serviette à la suite d’une déclaration malheureuse où il aurait qualifié sa municipalité de « village de vieux et de retraités ». M. Bouffard affirme qu’il avait toutefois l’intention de démissionner bien avant cet événement parce qu’il était tanné du « grenouillage par en arrière ».

Une réunion de conseillers, où il n’avait pas été invité, serait la goutte qui a fait déborder le vase. Guy Côté lui a succédé le 1er octobre 2023. Ce dernier veut dynamiser sa localité, avec raison. Enfin, le maire Yoland Émond a démissionné le 30 novembre 2022 pour s’en aller vivre à Québec. Après neuf années au service de ses concitoyens comme maire, M. Émond a choisi de s’accorder du temps pour lui, sa femme et le reste de sa famille. On sait qu’il a combattu deux cancers. Il a été remplacé par Christian Malouin, élu sans opposition.

Du côté de Baie-Trinité, le maire Étienne Baillargeon ne semble rencontrer aucune forme de contestation. Il en va de maire du maire Julien Normand de Pointe-aux-Outardes. Ces deux-là bénéficient du soutien de leurs commettants. À Ragueneau, la situation est cependant un peu différente. Le maire Raymond Lavoie n’arrive pas à s’entendre avec le conseil municipal ou serait-ce l’inverse. En 2021, il a défait le maire sortant, Joseph Imbeault, par quatre voix. Les tensions actuelles sont toutefois causées par les taxes jugées trop salées par les citoyens.

Je voulais vous parler du manque de civilité sur les réseaux sociaux et des défis que comporte aujourd’hui le désir de servir en politique, de la détresse que cela peut causer, mais ce sera pour une prochaine fois. Je me dis que les tensions actuelles trouveront leur réponse le 2 novembre 2025 quand les électeurs se présenteront à nouveau aux urnes pour plébisciter leurs dirigeants.