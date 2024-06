Hy2gen : que du positif pour la Manicouagan

« Pour la MRC, c’est une création d’emploi importante, c’est positif pour les citoyens de Baie-Comeau, mais ça va aussi permettre aux futurs travailleurs de s’établir et vivre à Baie-Comeau », lance le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, en réaction à l’octroi de mégawatts au projet de Hy2gen à Baie-Comeau, le 6 juin.

C’est avec d’immenses sourires au visage que M. Furlong, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, et le directeur du développement industriel chez Innovation et Développement Manicouagan, Guy Simard, ont réagi à l’annonce du gouvernement du Québec.

« On attendait de bonnes nouvelles pour une trentaine d’années et on les a aujourd’hui », s’exclame pour sa part M. Desbiens.

« La décision du gouvernement de reconnaître ce projet et de le prioriser, ce n’est pas la fin. On a des étapes à franchir, mais pour l’entreprise, cette décision-là, c’en est une essentielle pour aller dans les prochaines étapes du projet », explique Guy Simard.

Ce dernier ne souhaite pas vivre un scénario où, après une belle annonce, le projet n’aboutit pas. Il se dit toutefois confiant des investissements qui sont prévus dans les prochaines années.

« Notre région produit déjà près du tiers de toute l’hydroélectricité générée au Québec et possède un potentiel extraordinaire pour le développement éolien en raison de la présence de ses infrastructures énergétiques. Ce contexte particulier est favorable au raccordement de projets industriels majeurs, comme celui d’Hy2gen Canada », ajoute Guy Simard.

Projet d’équipe porteur

Ce qu’il faut comprendre, selon les intervenants, c’est le travail d’équipe derrière l’annonce d’aujourd’hui.

« Le développement du projet s’est fait de longue haleine, on a tous partagé des efforts incroyables », mentionne Marcel Furlong, tout en prenant le temps de saluer le travail colossal du député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Le maire rappelle aussi qu’il s’agit d’un projet porteur pour le parc industriel de Baie-Comeau. Michel Desbiens parle d’un « renouveau économique ». « Ce sont des montants majeurs », dit-il.

« Notre objectif était que le gouvernement du Québec sache que les acteurs de Baie-Comeau poussent tous dans la même direction et se prennent en main pour développer leur économie », ajoute-t-il.

Présentement à l’Assemblée nationale, le député ne pouvait réagir en personne à l’annonce de la sélection du projet baie-comois. Il s’est exprimé sur les réseaux sociaux en mentionnant que « la Manicouagan aura la majeure partie de l’énergie octroyée pour les projets industriels québécois ».

« Ce projet est important pour l’ensemble de la Côte-Nord. Je rappelle que c’est autour d’un milliard de dollars d’investissement qui sera déployé ici. Notre communauté profitera des retombées de la création d’une centaine d’emplois, en plus des investissements importants dans notre belle Côte-Nord », a-t-il écrit avec émotion, lui qui avait travaillé sur le projet en tant que maire de Baie-Comeau.

Rappelons que le projet de la multinationale allemande Hy2gen consiste à construire, à Baie-Comeau, une usine de production d’hydrogène et d’ammoniac verts.

À lire aussi :