La taxe foncière augmente de 2 % à Franquelin

Le taux de la taxe foncière augmentera en 2020 à Franquelin. Il passera de 1,50 $ à 1,53 $ par tranche de 100 $ d’évaluation, un écart de quelque 2 %.

Les élus de la petite municipalité de 300 âmes ont adopté les prévisions budgétaires de l’année en cours lors d’une assemblée extraordinaire tenue le vendredi 24 janvier.

C’est le statu quo pour la plupart des tarifs de services municipaux. Ils demeurent à 420 $ pour l’aqueduc et les égouts du secteur résidentiel et à 530 $ pour le commercial. Même chose pour les coûts de 260 $ pour le déneigement et respectivement de 150 $ et 325 $ pour la protection incendie résidentielle et commerciale.

Le seul tarif qui change est celui pour la collecte des matières résiduelles. La facture diminue de 165 $ à 136 $ dans le secteur résidentiel, bondit de 80 $ à 136 $ du côté des non-résidents permanents et demeure stable à 235 $ dans le commercial. Ces variations s’expliquent par un souci d’équité, explique le directeur général de la municipalité, Mario Girard.

Franquelin s’attend à dépenser 796 754 $ d’ici au 31 décembre. C’est près de 27 000 $ de moins qu’en 2019. Cet écart s’explique principalement par une affectation puisée l’an dernier dans le surplus cumulé afin de servir de mise de fonds pour des projets admissibles à un remboursement du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.

Immobilisations

Rappelons que les travaux de réfection et d’agrandissement du centre des loisirs se poursuivent. Le projet de 1,6 M$, financé à la hauteur de 1,1 M$ par le gouvernement du Québec, vise à la création d’un centre multifonctionnel qui devrait devenir réalité à la fin du mois d’avril.

Selon le directeur général de la municipalité, Mario Girard, de 60 à 70 % des travaux sont réalisés.

La municipalité se prépare aussi à présenter des projets d’immobilisations au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec.