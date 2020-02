Trois jeunes recherchés pour une expédition scientifique

Le parc national Acadia, dans l’état du Maine aux États-Unis, attend les trois jeunes de Baie-Comeau qui seront retenus pour vivre une expédition de recherche scientifique internationale du 26 juillet au 1er août.

Pour une huitième année, le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables (FABCCD) permettra à trois participants âgés de 17 ans de faire partie d’une expédition, en partenariat avec l’Institut Earthwatch.

Cette fois-ci, les jeunes auront pour mission d’aider des scientifiques à protéger l’environnement fragile du parc national Acadia. Ils pourront ainsi mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur le réchauffement des températures et l’acidification des océans.

À ce jour, l’association du FABCCD avec le programme avec l’Institut Earthwatch a permis à 16 Baie-Comois de participer à une expédition de nature scientifique.

Critères d’admissibilité

Pour être admissibles au projet 2020, les jeunes devront avoir 17 ans au 1er août prochain et étudier à temps plein dans un établissement scolaire à Baie-Comeau.

De plus, ils doivent présenter leur candidature en équipe mixte de trois membres, et ce, d’ici le 8 mars. La documentation est disponible sur le site Internet www.mavillemavoix.com. Les coûts d’inscription et de déplacement seront assumés par le FABCCD.

Des représentants du fonds et de la Réserve mondiale de la biosphère Manicoaugan-Uapishka, ainsi que d’anciens participants, seront en tournée de promotion dans les écoles secondaires de Baie-Comeau dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, grâce à l’Institut Earthwatch et la Fondation Alcoa, des travailleurs de l’entreprise de partout dans le monde participent chaque année à une expédition. En 15 ans, 200 travailleurs, dont six de l’aluminerie de Baie-Comeau, ont vécu l’expérience.