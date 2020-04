COVID-19 : des patrouilles pour le respect des consignes sanitaires à Baie-Comeau

Si vous sortez momentanément de votre confinement pour effectuer des courses essentielles, il ne faudra pas vous surprendre d’être interpellé ou de voir des gens interpellés au sujet de l’importance du respect des consignes sanitaires.

En effet, la Ville de Baie-Comeau franchit un pas de plus pour limiter la propagation du coronavirus sur territoire en lançant une escouade dédiée aux patrouilles des établissements propices aux achalandages élevés. À compter de jeudi, une équipe de deux employés municipaux, portant masques et gants, est affectée au secteur Mingan et une autre au secteur Marquette.

« Il y a des attroupements dans certaines places. Il y a vraiment du monde qui se garroche encore dans les lieux publics et on s’est demandé ce qu’on pouvait mettre en place », a expliqué le maire Yves Montigny, en ajoutant qu’il n’y aura jamais assez de sensibilisation en cette période de pandémie de COVID-19.

Les épiceries et les magasins à grande surface seront ciblés, mais il pourrait aussi y avoir des patrouilles ailleurs, comme dans les institutions financières et les parcs, afin de s’assurer que les consignes soient respectées, principalement la distanciation physique et l’interdiction de rassemblement. Les clients, mais aussi les dirigeants, seront sensibilisés.

« Aujourd’hui (mercredi), c’était le 1er du mois. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plus d’achalandage que ce qu’on a connu au cours des dernières semaines. Il y a encore du monde qui vont à l’épicerie pour 14 ou 15 $. On va les sensibiliser à faire une épicerie à plus long terme », a indiqué le maire, rappelant que chaque visite dans un commerce présente un risque de plus d’être contaminé au coronavirus.

La nouvelle escouade est sous la responsabilité du service de la Sécurité publique.

Appels automatisés

Par ailleurs, la Ville de Baie-Comeau instaure aussi un système d’appels automatisés en lien avec la pandémie de COVID-19. « Par une voix un peu robotisée », prévient M. Montigny, des messages seront acheminés aux citoyens dont le numéro de téléphone est publié dans l’annuaire et ceux qui se sont inscrits sur le portail de la municipalité pour les services en ligne.

Le premier appel effectué le 1er avril en était un de recommandations aux gens de 70 ans et plus de rester à la maison et de faire appel au Centre d’action bénévole de la MRC de Manicouagan pour la livraison de l’épicerie ou des médicaments.

Le maire souligne d’ailleurs avoir été interpellé par les dirigeants de deux entreprises locales qui souhaitaient offrir les services bénévoles de leurs employés, payés actuellement pour rester à la maison étant donné leur fermeture temporaire.