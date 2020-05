COVID-19 : au tour de la Randonnée Vélo Santé de déclarer forfait

Le couperet tombe sur un énième événement en raison de la pandémie de coronavirus. Cette fois-ci, c’est la 17e édition de la Randonnée Vélo Santé de la fin août qui déclare forfait.

« Il a fallu se résigner. Je pense que ça générait aussi du stress pour les cyclistes, pour leur participation et aussi pour leur financement », souligne France Lévesque, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

En plus de devoir composer dans leur recherche de financement avec les nombreuses mises à pied survenues depuis la mi-mars et des entreprises qui peinent à garder la tête hors de l’eau, des cyclistes s’inquiétaient aussi de tout l’aspect de manipulation d’argent comptant pour la vente des billets, selon Mme Lévesque. Elle affirme que certains avaient déjà manifesté leur intention de se désister.

L’incertitude concernant le maintien des mesures de distanciation et de santé publique qui devront être respectées pendant l’événement, qui était prévu du 28 au 30 août, explique la décision. « Le déconfinement en cours et l’ouverture des régions créent beaucoup d’incertitude quant à l’évolution de la pandémie et les mesures pourraient être resserrées dans les prochaines semaines », peut-on d’ailleurs lire dans une communication de la fondation aux cyclistes.

Pourtant, précise France Lévesque, divers scénarios avaient été envisagés pour tenir l’événement tout en respectant les consignes sanitaires. Cependant, la logistique entourant la distanciation était très difficile, que ce soit pour l’hébergement, les déplacements en autobus ou les repas, entre autres choses. « Ça devenait une randonnée plus individuelle. Tout ce qui est convivial disparaissait. On a convenu de reporter avec un petit pincement au cœur. »

La 17e Randonné Vélo Santé est donc reportée à 2021. Elle se tiendra du 27 au 29 août. Le président d’honneur de l’édition 2020, le Dr Didier Ouellet, a déjà confirmé qu’il serait en poste l’an prochain.

Les fonds amassés jusqu’à présent par les 81 cyclistes inscrits sont conservés à leurs dossiers pour l’an prochain. La plateforme de dons demeurera d’ailleurs en fonction.