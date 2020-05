La LHJMQ dévoile sa liste des meilleurs espoirs midget

La Centrale de soutien au recrutement (CSR) de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) vient de dévoiler sa liste finale des plus beaux espoirs disponibles pour le repêchage des joueurs d’âge midget, dont la date n’est toujours pas fixée. Aucun Nord-Côtier ne figure dans cette liste avant la neuvième ronde.

Trois des cinq meilleurs espoirs sont des défenseurs, dont le joueur classé numéro 1, Tristan Luneau, des Estacades de Trois-Rivières. Michael Mastrodomenico (3e, Laval-Montréal) et Maveric Lamoureux (5e, Jonquière) sont les autres arrières hautement cotés. Les attaquants Anthonin Verreault (2e, St-Eustache) et Samuel Savoie (4e, Moncton) complètent le top 5.

Le seul joueur originaire de la Côte-Nord à faire partie de ce classement est Olivier St-Louis, classé entre les rondes 9 à 12. La CSR ne fait pas d’évaluation pour les joueurs classés plus bas que la 12e ronde. On compte 15 rondes dans une séance de sélection de la LHJMQ.

Frère de Brendan et fils de Brian, respectivement défenseur et responsable de l’équipement au sein de l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau, Olivier évoluait la saison dernière à la ligne bleue pour les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du circuit midget Espoir.

Pour le moment, le Drakkar n’a pas de choix de première ronde à ce repêchage. Ce choix a été cédé aux Sea Dogs de Saint.John en retour du gardien Alex D’Orio.

Lors du tirage au sort cette semaine pour déterminer l’ordre des équipes qui ont les cinq premiers choix, les Sea Dogs ont appris qu’ils repêcheraient troisième avec cette sélection du Drakkar. Les Olympiques de Gatineau détiennent les choix 1, 2 et 4, eux qui, en plus de leur propre choix, avaient également ceux d’Acadie-Bathurst et Halifax. Le cinquième choix appartient aux Remparts de Québec.