Toiles MSM répond à de nouveaux besoins

Décidément, la crise du coronavirus amène les PME manufacturières de Baie-Comeau à sortir des sentiers battus pour répondre à de nouveaux besoins. Toiles MSM en apporte un bon exemple.

Spécialisée dans les abris d’auto et les portiques d’hiver, l’entreprise du boulevard Laflèche a développé des panneaux séparateurs de vinyle transparent pour prévenir la propagation du virus entre les occupants d’un véhicule.

« C’est le même produit qu’on utilise pour les fenêtres de nos abris d’hiver. Ça protège et on est capables de l’entretenir avec de l’alcool à friction à 70 % » », précise Sylvie Tremblay, copropriétaire de l’entreprise.

En début de pandémie, Toiles MSM a été approchée par une entreprise locale, qui lui a exprimé ses besoins en panneaux séparateurs pour sa flotte de véhicules. Elle y a répondu haut la main.

Par la suite, la PME a fait la promotion de ses nouveaux produits auprès d’autres entreprises. Ç’a fait boule de neige. Aujourd’hui, plus de 500 panneaux ont été vendus, dont plusieurs à l’extérieur de Baie-Comeau.

« On en a vendu qui montaient au Labrador dans les mines », note Mme Tremblay. D’autres ont été achetés par des entreprises à Port-Cartier et à Sept-Îles ainsi qu’à Montréal, en Abitibi et jusqu’en Ontario, ajoute-t-elle.

Facile d’installation

Les panneaux de vinyle sont simples à installer puisqu’ils se fixent à l’aide de bandes Velcro. Aussi, lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, ils seront tout aussi faciles à retirer.

Toiles MSM fabrique des éléments séparateurs pour isoler l’avant et l’arrière ainsi que la gauche et la droite dans les habitacles des véhicules, de façon à protéger l’ensemble des occupants.

Ainsi, dans une voiture, jusqu’à trois panneaux peuvent être installés. Dans une minifourgonnette, ça peut aller jusqu’à cinq. « On est en train d’en faire pour une vannette six passagers », ajoute la copropriétaire.

La PME manufacturière s’est également lancée dans la fabrication de visières pour répondre à la demande. « C’est quelque chose qu’on a développé », mentionne Sylvie Tremblay en terminant.

À ce jour, 51 visières de Toiles MSM ont trouvé preneurs.