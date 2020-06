De nouveaux quais pour favoriser la pêche en ville

La ville de Baie-Comeau dispose depuis peu d’un nouveau type d’attraits pour ses citoyens. Des quais et autres accès pour la pêche récréative viennent d’apparaître sur son territoire, grâce à la réalisation d’un ambitieux projet réalisé par l’Association des chasseurs et pêcheurs Manic-Outardes (ACMPO).

Bonne nouvelle, il est dorénavant possible de taquiner la truite et la perchaude à partir d’infrastructures sécuritaires aménagées aux lacs Leven, Provencher, Éthier et Bernard ainsi qu’en trois endroits situés en bordure de la rivière Amédée. Plus nécessaire donc de se taper des kilomètres et des kilomètres de route dans l’arrière-pays pour profiter de cette activité.

La réalisation de ces jolies infrastructures a été rendue possible avec une aide financière de 100 000 $ du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables. Présenté par l’ACMPO, le projet Baie-Comeau, un monde halieutique, a franchi toutes les étapes de la démarche Ma Ville Ma Voix jusqu’à son financement. À cela s’est ajouté un montant de 30 000 $ grâce notamment au programme d’accès aux plans d’eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et d’Héritage faune.

Au-delà de l’aspect pécuniaire, il y a aussi les nombreuses heures de bénévolat investies par les membres de l’association, leurs amis et les partenaires du projet qui auront permis de sabler le champagne.

Pour Dominick Cuerrier, responsable de l’initiative, il ne fait aucun doute que les nouveaux aménagements permettront « de rendre la pêche accessible, simple et divertissante pour des familles et des gens qui sont moins familiers avec ce loisir ». Une façon aussi, selon lui, d’assurer une relève pour la pêche, une activité « qui fait partie de l’ADN des Nord-Côtiers ».

M. Cuerrier ne manque pas de souligner qu’en ces temps de pandémie, la pêche est une activité facilement praticable puisque le respect de la distanciation sociale est aisé.

L’équipement

Pour pratiquer la pêche en ville, il faut l’équipement de base qui comprend une canne à pêche, un hameçon et des appâts. Mais le plus important, insiste l’initiateur, c’est d’avoir sur soi un permis de pêche.

Même si le quota est de 20 truites par jour et de 50 perchaudes par jour, l’ACMPO recommande de limiter à 2 ou 3 par pêcheur le nombre de prises quotidiennes de truites afin de permettre à un grand nombre de personnes d’en profiter.

Bien que les nouveaux aménagements soient désormais accessibles, le projet n’est pas réalisé dans son entièreté encore. De l’affichage est prévu aux différents sites, tout comme l’ensemencement des lacs. La caractérisation et l’étude des plans d’eau, en collaboration avec le cégep de Baie-Comeau, sont aussi au programme « afin d’améliorer l’expérience de pêche tout en respectant la faune et la flore aquatiques », précise M. Cuerrier.

En détail