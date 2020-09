Course à la vie CIBC : Marie-Pier courra un demi-marathon en solo pour le cancer du sein

Marie-Pier Fortier a décidé que ses efforts à l’entraînement depuis janvier 2020 serviront une bonne cause, après avoir été confrontée, comme bien d’autres coureurs, à l’annulation des événements de course dans sa mire. Le 4 octobre, elle courra un demi-marathon en solo dans le cadre de la Course à la vie CIBC en mode virtuel, mais toujours pour le cancer du sein.

Maman de deux enfants, la citoyenne de Pointe-aux-Outardes amorcera ses 21,1 km au cimetière Saint-Joseph. Comme elle l’explique, de là jusqu’au carrefour giratoire, elle marchera, histoire de se réchauffer. Par la suite, elle s’élancera au pas de course jusqu’au Parc Nature de la municipalité où elle réside.

« J’ai commencé à courir au mois de janvier. Je voulais faire le 2,5 km du festival Eau Grand air et ç’a été annulé. Finalement, rendue en juillet, j’aurais été capable faire le 10 facile. Je me suis dit pourquoi pas faire un demi-marathon. Je me suis inscrite à Rimouski et il a été annulé lui aussi », raconte la coureuse.

C’est lorsqu’elle a vu passer de l’information concernant la Course à la vie CIBC virtuelle pour le cancer du sein que son nouveau projet a pris forme. « Il y a beaucoup de cancer du sein dans ma famille. C’est une cause qui me tient à cœur. Je me suis dit que tant qu’à relever un défi, je vais le faire pour une bonne cause. »

Marie-Pier Fortier s’est fixé un objectif de 2 000 $. Jeudi, elle avait amassé 1 200 $. Elle invite les gens à l’encourager via le site Internet de la Course à la vie CIBC en cliquant ici.