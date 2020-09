Motocross : Matt Lemieux complète sa saison en beauté

Le jeune pilote local de motocross, Matt Lemieux, vient de compléter à l’âge de 6 ans une première saison complète dans le circuit provincial de cette discipline. Parti avec l’objectif de prendre de l’expérience, le garçon a fait écarquiller bien des yeux et il a recueilli toute la motivation nécessaire pour progresser l’an prochain.

Après ses quatre premières courses, Matt a rapidement pris sa place parmi les meilleurs de son groupe d’âge. Les trois dernières épreuves ont consolidé sa position et surtout, donner à plein le goût de faire une autre saison l’an prochain, confirme son père, Marc André Lemieux.

Au terme des sept fins de semaine de course du Challenge Québec de motocross, Matt s’est classé au 7e rang cumulatif chez les 5-6 ans. Encore mieux, il a pris la troisième place en classe open 50 cc.

À l’épreuve de Franklin, le 23 août, le jeune Baie-Comois a connu ses moins bons résultats, terminant en 9e place autant chez les 5-6 ans que dans l’open. « Le samedi, ça s’était très bien déroulé à l’entraînement mais le dimanche, la moto de Matt a eu un bris d’embrayage qui l’a ralenti », de soutenir M. Lemieux.

Deux semaines plus tard, à Issoudun, Matt a savouré une douce revanche sur le mauvais sort, alors qu’il a pris le 4e échelon chez les 5-6 ans et le 8e dans l’open. « Dans le 5-6 ans, ce fut vraiment une belle course, où Matt s’est bien battu avec les meneurs. Son pilotage était pratiquement impeccable, mais la compétition est vraiment féroce », a fait valoir le père.

Lors du dernier rendez-vous de la saison, le 13 septembre au circuit Xtown de Mirabel, le jeune pilote a de nouveau été embêté par des ennuis mécaniques, ce qui ne l’a pas empêché de compléter l’épreuve au 5e rang chez les 5-6 ans et le 4e dans la classe open.

« Si la moto avait tenu le coup, il aurait fini sur le podium », a indiqué M. Lemieux. Matt a connu les joies d’un podium une fois cette saison, soit lors de l’épreuve de Sainte-Julie, troisième tranche du Challenge Québec.

Commanditaire recherché

Si le garçon et sa famille ont grandement apprécié cette nouvelle expérience, elle est toutefois assez onéreuse. Le budget prévu en début de saison a rapidement fondu, au gré des pépins mécaniques et des nombreux déplacements.

« C’est évident que s’il y a des entreprises ou des gens intéressés à supporter Matt, ils sont les bienvenus. Une saison de motocross, c’est quand même assez dispendieux », a déclaré Marc André Lemieux.

Ce dernier tient au passage à remercier publiquement ses parents, qui ont été « d’un grand support moral et financier ». Le grand-père paternel de Matt, lors des deux derniers weekends de course, où le jeune homme avait repris les classes, se rendait à l’avance sur le site afin de préparer la roulotte et le terrain. Il a également servi de mécano et de gérant pour son petit-fils.

En 2021, Matt Lemieux se retrouvera dans la classe 7-8 ans. Il prendra aussi part aux épreuves dans la catégorie 50 cc open.