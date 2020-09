Tir de longue distance : Kévin Jeanson vise dans le mille

Un membre du club de tir l’Élite de Baie-Comeau, Kévin Jeanson, s’est rapidement fait un nom sur la scène provinciale de tir de précision de longue distance. Même s’il ne fait de la compétition que depuis l’an dernier, le Baie-Comois se retrouve régulièrement sur le podium.

C’est d’ailleurs ce que Jeanson a fait le 13 septembre, lors d’une compétition d’ELR (Extreme Long Range) à Valcartier, récoltant une première et une troisième places. Les distances des cibles à ce genre de compétition peuvent aller jusqu’à 2 000 mètres.

Pour cette compétition, le tireur local utilisait un calibre 6,5 mm Creedmoor, alors que la majorité des autres concurrents tiraient avec un calibre ,308 Winchester. « Ce sont deux calibres populaires pour les tirs de moyenne et longue distances », a-t-il fait valoir.

Après avoir fait quatre compétitions au Québec l’an dernier, dont une où il a conclu en troisième place sur 2 000 mètres « avec une arme empruntée », Kévin Jeanson en était seulement à une deuxième sortie compétitive dans la province en 2020. « Cette année, j’ai pu m’entraîner un peu moins, et en plus le club a dû être fermé un certain temps en raison de la COVID », souligne-t-il.

Signe qui démontre que Jeanson n’a pas peur de rouler quand vient le temps de tirer, il se trouve présentement en Ontario cette fin de semaine. Il a fait de très longues heures de route, peut-être une quarantaine aller-retour, pour participer à un autre compétition, cette fois de calibre ,22, sur des cibles pouvant aller jusqu’à 1 000 pieds de distance.

« Et l’année prochaine, je compte même aller à des compétitions aux États-Unis », ajoute-t-il. Espérons pour lui que le coronavirus ne contrecarrera pas ses plans.

Celui qui, on s’en doutait bien, s’adonne à la chasse n’a que de bons mots pour le club de tir l’Élite, qui possède des infrastructures qui lui permettent un entraînement optimal. « La longueur du champ de tir du club ici a tout près de 600 mètres, alors que la majorité des clubs au Québec ont 200 ou 300 verges au maximum », a-t-il soutenu. Le champ de tir de Baie-Comeau est le deuxième plus long au Québec, en excluant les champs de tir militaire.

Le club l’Élite est d’ailleurs pris d’assaut ces derniers jours, avec les chasseurs qui viennent pratiquer le tir ou faire vérifier leur arme avant d’entrer en forêt. On peut en apprendre plus en visitant la page Facebook du club.