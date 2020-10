CoopéRégions, de l’accompagnement pour un rendez-vous médical à Montréal

Vous avez 50 ans et plus et vous craignez d’être seuls pour une visite médicale à Montréal? Ou bien vous n’avez pas vraiment de budget pour vous loger dans la métropole durant cette visite? L’organisme Accordailles vous tend la main, avec son projet CoopéRégions.

CoopéRégions émane de l’organisme Les Accordailles, principalement actif sur le Plateau Mont-Royal, à Montréal. L’organisme, qui compte 40 ans d’existence, veut élargir son rayon d’action en donnant un coup de main aux 50 ans et plus de l’extérieur de la métropole.

« Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à leurs rendez-vous médicaux, par crainte d’être seuls ou de ne pas avoir d’argent pour leur hébergement. On peut les aider et les accompagner tout au long de leur passage à Montréal », a fait valoir le chargé de projet pour CoopéRégions, Éric Côté.

Cette aide peut notamment se traduire par un accompagnement à l’hôpital pour le rendez-vous médical ou bien en dénichant un hébergement abordable. L’organisme a d’ailleurs des arrangements avec quelques établissements qui offrent des tarifs plus qu’avantageux pour les personnes prises en charge par CoopéRégions.

L’ensemble de ces services est gratuit. Les seuls critères à respecter sont d’avoir un rendez-vous médical et d’être âgé de 50 ans et plus.

Expansion retardée

Le projet CoopéRégions s’est amorcé en avril 2019. Au départ, Les Accordailles s’est concentré sur la région de l’Abitibi-Témiscamingue et un constat s’est imposé : pas facile de proposer un nouveau service dans une région où l’organisme était totalement inconnu, a relaté M. Côté, qui a donc enchaîné les entrevues avec les médias de cette région.

Des projets d’expansion étaient au programme au début de l’an 2, mais la COVID-19 a frappé. « Avec la pandémie, il n’y avait pratiquement plus de rendez-vous médicaux et les déplacements entre les régions ont été proscrits », a soutenu le chargé de projet. CoopéRégions a donc été mis sur la glace jusqu’à la fin de l’été.

Le projet a maintenant repris son cours et outre la Côte-Nord, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de l’Outaouais et de la Montérégie ont notamment fait part de leur intérêt, par le biais entre autres des associations régionales de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées.

« On a besoin de cette aide car on n’a évidemment pas les ressources pour avoir quelqu’un dans chacune des régions », a ajouté M. Côté.

CoopéRégions est financé jusqu’en 2022 par la Fondation Joly-Messier, qui supporte des projets destinés aux aînés. Par la suite, Les Accordailles va prendre la relève et l’intégrer à sa mission globale.

On peut rejoindre CoopéRégions sur sa page Facebook, par téléphone au 514 282-1553 ou par courriel, au info@accordailles.org.