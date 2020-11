Le calendrier du Drakkar modifié pour le weekend

Avec les bouleversements quasi quotidiens causés par la pandémie de COVID-19 et ses nombreuses conséquences, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) vient de modifier son calendrier pour la fin de semaine à venir. Ces changements ont un impact sur le calendrier du Drakkar.

À l’origine, les hommes de Jean-François Grégoire devaient affronter les Remparts à Québec vendredi et les Saguenéens à Chicoutimi samedi. Toutefois, comme ces deux formations se trouvent en zone rouge, ces rencontres sont reportées à une date ultérieure, tout comme huit autres matchs ailleurs dans le circuit Courteau.

Le Drakkar ne sera toutefois pas inactif. En effet, la ligue profite de ce remaniement du calendrier pour reprendre les deux matchs reportés entre le Drakkar et l’Océanic, qui devaient initialement être disputés à Rimouski les 16 et 17 octobre. Ces deux parties seront donc jouées vendredi à 19 h et samedi à 16 h au Colisée Financière Sun Life.