Le défi sportif de Victoria Moisan rapporte au projet MAVIE

Victoria Moisan aurait bien voulu participer à La Traversée de Charlevoix ces dernières semaines, mais elle a été annulée. Qu’à cela ne tienne, elle a imaginé un défi à la hauteur de l’athlète qu’elle est et l’a jumelé à une collecte de fonds pour une bonne cause, le projet MAVIE.

« Je me suis autocréé un défi, le défi 6 en 6. La collecte de fonds, j’ai comme décidé ça durant ma semaine de lecture universitaire », explique l’étudiante au baccalauréat en Soins infirmiers.

Les six défis sportifs qu’elle a relevés en six jours, soit du 27 octobre au 1er novembre, lui ont permis de cumuler 450 km à vélo et 71 km à la course et à la marche pour un total de 26 heures d’entraînement. De plus, elle a aussi recueilli 900 $ pour le projet MAVIE, un mouvement pour l’accomplissement, la valorisation, l’intégration sociale et l’émancipation des personnes handicapées.

« Le but, c’était d’amasser 1 $ pour chaque kilomètre que j’allais faire », mentionne la jeune femme de 20 ans. Son objectif, elle l’a fracassé de belle façon grâce à la générosité des gens.

Victoria Moisan se réjouit particulièrement que 90 % du montant proviennent des dons de jeunes de 16 à 25 ans de Baie-Comeau et de l’université. « Ça prouve que le futur est beau, j’étais contente. »

Questionnée sur ses raisons d’encourager le projet MAVIE, l’athlète a expliqué que son bénévolat à l’événement Destination Loisirs Côte-Nord, tenu à Baie-Comeau en 2018, lui a donné un déclic. Il y a aussi le fait que sa bonne amie y travaille et lui parlait de cette clientèle. « C’est pas vrai que parce qu’on est différents, on ne peut pas accomplir des choses », martèle-t-elle.

Rouge et Or

Victoria Moisan s’entraîne avec l’équipe de triathlon du Rouge et Or de l’Université Laval depuis le début de l’automne. Elle dit adorer l’expérience.

« J’aime ça, c’est vraiment un beau club », assure-t-elle en faisant référence à la disponibilité des entraîneurs, entre autres.

La discipline du triathlon réunit la course, le vélo et la natation.