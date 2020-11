La programmation 2020 tire à sa fin au Centre des arts de Baie-Comeau

Le Centre des arts de Baie-Comeau clôture l’année en invitant les amateurs de musique aux trois derniers spectacles de sa programmation 2020.

Le premier rendez-vous, celui de Brown Family, aura lieu le 27 novembre à l’Espace Alcoa. Le trio rap présentera son nouvel opus Brown Baby Gone.

Le groupe composé des artistes Snail Kid, Jam et Robin Kerr, « offre le fruit d’un arbre généalogique au noyau métissé célébrant les notions d’hybride et de mixité à travers une douzaine de morceaux ralliant l’ancienne à la nouvelle garde », écrit le Centre des Arts de Baie-Comeau dans un communiqué.

Textes engagés, influences reggaes et musique rassembleuse ne sont que quelques qualificatifs qui décrivent la formation Brown Family.

Pour finir l’année en beauté, Le Noël de Quartom, un quatuor à voix, offrira le vendredi 4 décembre une prestation des meilleures chansons de Noël classiques et de son plus récent album Rendez-vous. « Le quartet exploite les différentes voix de ses membres en créant et en harmonisant d’étonnantes symphonies. »

Finalement, Montréal Guitare Trio (MG3), le trio de guitaristes, présentera ses meilleurs arrangements des pièces incontournables de Noël. Les brillants guitaristes auront l’opportunité de plonger le public dans l’ambiance des fêtes le lundi 7 décembre.

Les trois représentations se dérouleront à 20 h. Un rabais de 10 $ est offert à l’achat d’un billet pour les deux spectacles de Noël. Le Centre des arts de Baie-Comeau dévoilera sous peu la programmation de janvier à mars 2021.