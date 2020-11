Un budget à la hausse pour la MRC

Les élus de la MRC de Manicouagan viennent d’adopter le budget 2021 de l’entité, qui s’élève à 7,34 M$, en hausse de près de 11 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse de 718 000 $ s’explique par l’augmentation de certaines contributions gouvernementales et des quotes-parts plus élevées pour les municipalités.

Parmi les postes budgétaires en hausse, on retrouve les redevances sur les ressources naturelles (environ 100 000 $) et des contributions de plus de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le fonds Régions Ruralité.

L’autre augmentation de revenus provient de la quote-part relative au service d’évaluation offert aux municipalités de la MRC, à l’exclusion de Baie-Comeau. Cette hausse de près de 300 000 $ est due notamment à des obligations légales pour mettre à niveau certains dossiers commerciaux. « Ça arrive à certaines années. Cette hausse n’est pas récurrente », a précisé le préfet Marcel Furlong.

Pour ses opérations courantes, la MRC a réservé une somme de 905 960 $ dans ce budget. Quant à l’enveloppe réservée pour le développement économique local et régional, elle s’élève à 2,06 M$. Le budget du territoire non organisé (TNO) de la Rivière-aux-Outardes se chiffre à 1,55 M$

Le taux de taxation sur le TNO enregistre aussi une hausse de 2 $, se chiffrant à 1,1160 $ du 100 $ d’évaluation. Celui de la taxe non résidentiel passe à 1,8112 $ du 100 $ d’évaluation.

Là où la COVID-19 a fait mal aux finances de la MRC, c’est en ce qui concerne l’aéroport. En effet, les revenus y ont chuté de 43,3 % par rapport à 2020, alors que la baisse des dépenses a été de moins de 1 %. La contribution annuelle des municipalités pour l’aéroport est donc passée de 75 000 $ à 100 000 $.

Afin d’arriver à l’équilibre budgétaire, la MRC puisera 568 063 $ dans son surplus accumulé non affecté des redevances sur les ressources naturelles. Cette somme sera diminuée à la hauteur d’une éventuelle contribution gouvernementale pour compenser les déficits d’exploitation de l’aéroport en 2020 et 2021.

« L’aéroport nous cause une problématique, on sait tous pourquoi », a fait valoir le préfet. « Comme on ne peut pas déposer de budget déficitaire, on puise dans un surplus, mais on espère un support financier de Québec. Au gouvernement, on nous dit qu’on travaille sur le dossier des aéroports régionaux appartenant aux municipalités », a-t-il ajouté.