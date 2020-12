Planification stratégique : le maire Montigny fier du bilan de l’an 2

Même si la pandémie est venue brouiller quelque peu les cartes, l’an 2 de la planification stratégique de la Ville de Baie-Comeau se conclut sur de belles réalisations, particulièrement pour l’amélioration du milieu de vie des citoyens et le développement économique.

Le maire Yves Montigny y est allé de ce constat, lundi, en dressant par visioconférence le deuxième bilan annuel de cette planification de cinq ans. Il y a recensé les principales actions posées en regard de ses six grandes orientations.

« Un milieu de vie de qualité, sain et inclusif, on a fait plusieurs plusieurs actions là-dedans, comme si on avait donné un gros coup de barre », a martelé l’élu. Nouvel éclairage de rues avec des lampadaires à la DEL, asphaltage du chemin du mont Ti-Basse, installation de feux sonores, implantation d’un système d’appels automatisés en situation de mesures d’urgence et sécurisation de la courbe sur Place La Salle ne sont que quelques exemples.

En matière d’économie diversifiée, innovante et responsable, la mise en place du service du développement économique et ses avancées de la dernière année font également la fierté du maire. « On a créé un service de développement économique qui s’est additionné à tout ce que fait Innovation et Développement Manicouagan. On a un modèle actuel de développement économique extraordinaire, qui va être envié dans l’avenir par plusieurs autres régions et municipalités », a assuré le maire Montigny.

Avec tout ce qui se fait dorénavant en recherche et développement, en soutien à l’innovation, en prospection de nouvelles entreprises et en identification de terrains adéquats, les principaux éléments pour parvenir à faire lever des projets sont en place, a-t-il dit. Parmi les autres réalisations de la dernière année sur le plan de l’économie, il y a l’étude et l’analyse du parc technologique à proximité du poste électrique Georges-Henri Gagné et une plateforme interactive répertoriant les terrains commerciaux et industriels disponibles.

La papetière

Le dossier de la papetière de Baie-Comeau continue de préoccuper le maire. Elle est fermée depuis la fin mars en raison d’une baisse fulgurante de la demande de papier journal due à la pandémie.

La cellule de crise en place dans la Manicouagan pour favoriser sa réouverture et sa diversification travaille fort. Yves Montigny reste toujours confiant. Des échanges se tiennent avec le gouvernement du Québec pour trouver des moyens de relancer la papetière avec de nouveaux produits. « Pas juste du papier journal, mais avec de nouveaux papiers. Fiez-vous sur moi qu’on va la relancer la papetière. C’est clair, j’ai pas dit mon dernier mot là-dessus. »

D’autres secteurs

L’an 2 de la planification stratégique a également permis des avancées au chapitre d’une « gouvernance participative, proactive et transparente ». Les actions posées en lien avec la pandémie, la nouvelle gouvernance au Drakkar, les projets retenus par Ma Ville Ma Voix et l’implantation de plusieurs services municipaux en ligne en font partie.

C’est également le cas pour la participation du maire aux divers comités de l’Union des municipalités du Québec, comme ceux de la forêt et du transport aérien, en plus de la Commission du développement économique. « Il faut être présent sur ces comités-là, il faut prendre sa place au Québec parce qu’ici, la Côte-Nord, souvent, on a été oubliée parmi l’ensemble des régions du Québec. »

Enfin, parmi les progrès de la dernière année dans d’autres secteurs, on peut penser au développement d’un nouveau tronçon du Sentier des embruns pour relier l’avenue Fraser au boisé de la pointe Saint-Gilles et à l’installation de quais pour favoriser l’accès à l’eau et la pêche en milieu urbain et en périphérie.

En matière de culture et de loisir, la Ville et ses partenaires sont notamment parvenus à offrir une panoplie d’activités malgré le contexte sanitaire, ce qui n’est pas rien.

Par contre, la pandémie a contraint la municipalité à retarder d’autres projets. L’aménagement d’une place publique au centre-ville du secteur Mingan en est un exemple.