Immobilier : hausse des ventes et des prix sur la Côte-Nord

En l’espace d’un an, le nombre de propriétés unifamiliales qui ont changé de main sur la Côte-Nord a augmenté de 10 % pour se fixer à 908. Pendant la même période, les 62 transactions impliquant des immeubles de 2 à 5 logements représentaient un bond de 28 %.

C’est ce que révèle le bilan de novembre de la firme JLR solutions financières. Il démontre aussi que le prix médian de chacune de deux catégories s’est raffermi de 9 % pour atteindre respectivement 138 750 $ et 166 000 $.

Sur une base mensuelle, les 80 ventes de maisons réalisées le mois dernier accusent cependant un recul de 2 % par rapport à octobre. Avec un prix de vente médian de 127 000 $, il s’agit toutefois d’une hausse de 21 % par rapport au mois précédent.

Et bonne nouvelle dans les circonstances, les préavis d’exercice ont chuté de 45 % et les hypothèques légales de 56 % en un an dans la région. Au cours des 12 derniers mois, 42 préavis ont été signifiés et 31 hypothèques légales inscrites.

Rappelons que les préavis d’exercices concernent les avis donnés par un créancier à l’effet qu’il s’apprête à exercer un recours pour défaut de paiement. Les hypothèques légales

Fait à noter, dans l’ensemble du Québec, les ventes de propriétés unifamiliales a progressé de 36 % par rapport à novembre 2019, tandis que leur prix médian croissait de 16 %.