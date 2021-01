COVID-19 : il n’y a plus de cas actif ni d’hospitalisation sur la Côte-Nord

Lors de son bilan du jeudi 28 janvier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord n’a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19, et ce, pour une quatrième journée consécutive.

Le CISSS de la Côte-Nord enregistre également quatre nouvelles guérisons ce qui porte le nombre de cas actifs à zéro. De plus, la seule hospitalisation qui était rapportée dans la région n’est plus comptabilisée dans le bilan quotidien.

Situation sur la Côte-Nord

NOTE : Confinement du Québec et instauration d’un couvre-feu entre 20 h et 5 h pour la période du 9 janvier au 8 février 2021 : Restez à la maison et consultez la page Confinement du Québec pour connaître les détails. Vous pouvez aussi consulter toute l’information sur la COVID‑19.

*En date du 28 janvier 2021 – 11 h

Nombre de cas confirmés : 340

Répartition par MRC :

Basse-Côte-Nord : 6

Caniapiscau : 7

Haute-Côte-Nord : 26

Manicouagan : 105

Minganie : 17

Sept-Rivières : 179

Cas guéris : 337 (+4)

Décès : 3

Cas actifs : 0 (-4)

Cas actifs provenant d’une autre région : Moins de 5