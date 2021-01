Legault veut « de l’oxygène pour les commerçants » mardi

Mardi 17 h, c’est là que pourrait s’annoncer des assouplissements des mesures pour certaines régions de la province. Le premier ministre François Legault souhaite être au moins capable de donner une bouffée d’air aux commerçants.

Dans une publication samedi, il indique qu’il aura des décisions difficiles à prendre. Il lui faudra trancher sur la suite à donner au confinement actuel. Il soutient que la « date à encercler » est celle du 8 février. Les mesures en place actuellement vont rester les mêmes jusqu’à cette date.

Lors des annonces à venir, le premier ministre désire être en mesure d’assouplir certaines règles, de sortes que « si la situation le permet, [il veut] pouvoir redonner un peu d’oxygène aux commerçants ».

Il doit consulter avant de trancher. « C’est sûr que c’est une lourde responsabilité de trancher des questions qui affectent la vie d’autant de personnes, admet François Legault sur sa page Facebook. En fin de semaine, je dois encore peser le pour et le contre avant de trancher. […] Une fois que j’ai toutes les informations et l’avis de tout le monde, c’est à moi de prendre les décisions. Et c’est là que je pense le plus à vous. Je pense à ce qui me semble le mieux pour la population québécoise. Ce qui me guide dans le contexte actuel, c’est la prudence. Je me dis que je dois avant tout protéger la santé et la sécurité des Québécois. Je le fais sans tout connaître de l’avenir. Combien de vaccins recevrons-nous au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Est-ce que les variants du virus vont s’installer au Québec et provoquer une autre vague? Combien de temps encore les Québécois vont être capables d’endurer les restrictions sanitaires? »