Transport interurbain : les chauffeurs d’autobus sont prêts à repartir

Le président du syndicat de la division Intercar Côte-Nord, Martin Tremblay, soutient que ses chauffeurs sont prêts à reprendre leur boulot dès que le transporteur remettra la liaison Québec-Charlevoix-Baie-Comeau en marche.

Le président d’Intercar, Hugo Gilbert, a indiqué en entrevue la semaine dernière que certains chauffeurs avaient quitté pour le milieu scolaire. M. Tremblay souhaite apporter des précisions.

« La journée d’une reprise des services interurbains sur la Côte-Nord, nous allons être tous présents et très heureux de retrouver notre emploi, comme avant la pandémie. Nous souhaitons donner un service essentiel à une population. Il n’y a aucune perte de personnel dans notre division, nous travaillons en attendant pour faire d’autres emplois pour gagner notre vie. »

M. Tremblay déplore que la seule région qui n’a aucun service présentement est la liaison entre Québec et Sept-Îles. « Toutes les autres régions ont présentement un service minimum. Par exemple, Autobus Maheux donne un service de Rouyn-Noranda/Montréal. Intercar fournit présentement un service minimum entre Saguenay et Québec. Le transporteur a choisi une région au détriment de Charlevoix et de la Côte-Nord. »

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, a eu des discussions avec le ministre des Transports, François Bonnardel. Il a confirmé que le transporteur Intercar a droit au Programme d’aide d’urgence au transport interurbain par autobus, dont l’enveloppe est de 10 M$.

Précisons que la liaison entre Havre-Saint-Pierre/ Sept-Îles demeure pour sa part en fonction à raison de cinq jours par semaine.