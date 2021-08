Loisir et Sport Côte-Nord travaille pour l’inclusion dans le sport

Le logo du projet Mamu, Ensembl,e Together! symbolise que le sport est pour tout le monde dans les trois langues de la région nord-côtière, mais signifie aussi qu’il lutte contre le racisme et l’exclusion.

L’inclusion dans le sport est au cœur d’un mandat que s’est donné Loisir et Sport Côte-Nord (URLSCN) avec son projet Mamu Ensemble Together (MET), réalisé grâce entre autres au Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité.

Ce projet origine de David-Jean Pierre, l’Innu de Uashat mak Mani-utenam, stagiaire à Loisir et Sport Côte-Nord. Le projet est aussi inspiré du mouvement Black Lives Matter sur le racisme, adapté à la réalité régionale de la Côte-Nord qui compte des personnes parlant le français, l’anglas et l’innu.

« Le but, c’est d’améliorer l’inclusion dans les différents sports. C’est un projet qui me tient à coeur », mentionne David-Jean Pierre.

Selon ses proches, le racisme dans le sport est beaucoup moins présent, mais « comme dans toutes les problématiques, il y a toujours des cas dangereux ».

Le directeur général de l’URLS, Pierre LeBreux, félicite son stagiaire pour ce projet qui regroupe différents aspects, et adapté à la réalité nord-côtière.

« On est encore plus sensibilisé à ça avec David dans l’équipe. Il amène sa vision », indique-t-il. Il ajoute que c’est un visuel qui est facilement utilisable. « On parle beaucoup de sports, mais c’est aussi de quoi de la vie de tous les jours des gens et ils peuvent s’en inspirer ».

À grande portée

Les valeurs ciblées par le programme MET sont le respect, le savoir, la sécurité et la protection de l’intégrité chez les citoyens actifs. Le milieu du sport reste avant tout une famille.

Le logo symbolise que le sport est pour tout le monde dans les trois langues de la région, mais signifie aussi qu’il lutte contre le racisme et l’exclusion.

Les prochaines étapes pour le programme MET sont l’affichage du logo dans les différents établissements et des campagnes de sensibilisation pour les acteurs dans le sport et une autre en lien avec la connaissance du racisme pour un avenir prometteur du sport dans la région.

David-Jean Pierre aimerait bien que d’autres régions du Québec s’en inspirent. Il espère que logo se retrouvera sur les chandails des sportifs.

« Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la région afin de faire la promotion des différentes réalités de nos communautés et d’avoir une ouverture d’esprit face à celles-ci », conclut-il.

David-Jean Pierre, celui qui est à l’origine du projet Mamu, Ensemble, Together!