Deux individus interceptés pour braconnage de homards à Longue-Rive

Dans la nuit du 20 août dernier, deux individus ont été interceptés par des agents des pêches du bureau de Baie-Comeau de Pêches et Océans Canada (MPO) pour braconnage de homard dans le secteur de Longue-Rive.

Selon un communiqué émis par Pêches et Océans Canada région du Québec, ce sont en tout 36 homards, dont 26 femelles œuvées et 11 homards inférieurs à la taille règlementaire de 83 mm qui ont été saisis, de même que tout le matériel et les accessoires qui ont servi à commettre l’infraction. Ces individus pêchaient le homard sans permis.

Braconnage du homard

Le MPO souhaite rappeler que la pêche récréative au homard est interdite en tout temps, que ce soit pour la consommation personnelle ou pour la vente. En effet, Pêches et Océans Canada n’émet aucun permis de pêche récréative pour le homard. Seuls les titulaires d’un permis de pêche commerciale ou expérimentale ainsi que les détenteurs de permis de pêche alimentaire, sociale et rituelle sont autorisés à pêcher le homard.

Il est aussi interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des œufs. Leur protection favorise la productivité et la pérennité des populations de homard au Canada.

Infractions

Pêches et Océans Canada affirme que son mandat consiste entre autres, à protéger et conserver les ressources halieutiques, et dans ce but, applique avec rigueur la Loi sur les pêches et surveille de près le braconnage des ressources de la mer. Les personnes reconnues coupables de braconnage sont passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et même de peines allant jusqu’à l’emprisonnement en cas de récidive.