La Côte-Nord affiche la plus forte hausse de clientèle dans les cégeps du Québec

Quelle région du Québec affiche la plus forte hausse de clientèle au collégial? On vous le donne en mille, c’est la Côte-Nord.

La Fédération des cégeps du Québec le confirme dans un communiqué. À la grandeur de la province, l’augmentation prévue du nombre de cégépiens est à peine de 0,3 %, mais en territoire nord-côtier, elle atteint 7,6 % avec un bond de 93 étudiants.

Au cégep de Baie-Comeau, on s’en réjouit d’autant plus que dans son cas précisément, le bond de clientèle atteint 14,36 %. « Ce qui constitue une excellente nouvelle, considérant la tendance démographique à la baisse. Une fois de plus, nous réaffirmons notre rôle d’acteur socioéconomique », précise Catherine Heppel, conseillère aux communications et à la promotion.

Cette excellente performance s’explique principalement par les efforts de recrutement et l’ajout de programmes. Les formations en Techniques policières et Techniques de pharmacie viennent d’être lancées, tandis que le programme Soins préhospitaliers d’urgence en est à sa deuxième année d’existence.

Les données concernant les clientèles étudiantes seront officialisées le 20 septembre par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.