Un rappel pour le Festival de la chanson de Tadoussac

En direct sur sa page Facebook le 31 août à 10 h 30, le Festival de la chanson de Tadoussac a annoncé la tenue d’un événement automnal, le rappel : Le petit Festival de la chanson de Tadoussac.

Du 7 au 10 octobre, le public est convié à profiter des beautés automnales de la Côte-Nord et d’une programmation haute en couleurs avec des artistes tels que Martha Wainwright, Fred Fortin et Laura Niquay.

Après un été bien chargé avec 10 jours de festival, une programmation estivale et un spectacle historique présenté de façon hebdomadaire, l’équipe du Festival souhaite profiter d’une dernière occasion pour se rassembler autour de spectacles avant de se plonger dans la préparation de la saison 2022.

Le rappel, comme son nom l’indique, se veut comme un dernier au revoir, à la prochaine! La Scène Québecor accueillera : Laura Niquay, KNLO, Socalled, Sara Dufour, Fred Fortin et Julie & Dany.

Dans le Dôme Hydro-Québec, le public pourra apprécier Martha Wainwright, Pierre Flynn, Maude Audet, Chassepareil, Éric Bégin et Éloi Amesse (jeune public), Veranda, Sunny Duval et Alex Burger.

« On a le goût de finir cette saison en beauté. Mettre l’accent sur le positif et offrir des moments inoubliables aux quelques chanceux et chanceuses qui seront de la fête. On veut offrir à notre communauté, au public et aux artistes l’occasion de célébrer une dernière fois avant que Tadoussac prenne son rythme hivernal », soutient le directeur général du Festival, Julien Pinardon.

Tout comme pour le Festival, des billets seront nécessaires pour chacun des spectacles.