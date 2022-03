Journée mondiale du conte : il était une fois… le 20 mars

Le 20 mars est la Journée mondiale du conte et le Regroupement du conte au Québec (RCQ) en profite pour annoncer la création du Fonds M. F. Beaudoin-Planète rebelle.

Ce fonds comprend 265 livres et albums de contes imprimés et audio provenant des archives de Marie Fleurette Beaudoin, ancienne directrice de la maison d’édition Planète rebelle de 2002 à la fin de 2021 et présidente du conseil d’administration du RCQ depuis 2014. Ce fonds sera conservé au Pôle conte de Montréal, endroit qui logera, à terme, les bureaux du RCQ et une salle de spectacle, entre autres.

Mme Beaudoin tenait à établir ce fonds « pour assurer la découverte et la pérennité des contes qui témoignent de l’évolution des voix multiples de cette discipline et de ses artistes depuis le renouveau du conte au Québec », indique le communiqué du RCQ.

Le conteur baie-comois Jérôme Bérubé, qui est aussi vice-président du conseil d’administration du RCQ, parle de l’importance de garder une trace écrite de cette littérature orale qu’est le conte. « C’est important de fixer à l’écrit ces contes et de garder des archives assurant leur conservation parce que la tradition de transmission orale tend à se perdre », lance-t-il.

Le conteur nord-côtier donne en exemple la photo qui correspond, en fait, à la version écrite du conte et le conte dans sa prestation orale comme une marche en forêt. « À force de marcher, le sentier finit par se taper, on fait le tour et parfois, on saute par-dessus une rivière et on fait un petit détour. De fois en fois, le conte peut se bonifier, il évolue, on ajoute des phrases, on en enlève », explique-t-il.

M. Bérubé prépare actuellement son nouveau spectacle, très différent de celui qu’il avait présenté à l’Ouvre-boîte culturel en 2019. Ce sera un spectacle jeunesse « qui va parler du nord imaginaire. La nordicité avec laquelle j’ai grandi, avec laquelle j’ai vécu à Baie-Comeau jusqu’à l’âge de 30 ans. Ça fait partie de mon ADN », avoue le conteur. Il espère pouvoir présenter ce nouveau spectacle à partir de mai à Montréal et par la suite, un peu partout en province.