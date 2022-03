Les joueurs de hockey mineur de la Côte-Nord et de Charlevoix s’affronteront lors de la première édition du tournoi M9 tenue à Forestville. Photo : Archives

Le tournoi de hockey mineur M9 accueillera plus de 20 équipes à Forestville

Du 25 au 27 mars, le Complexe Guy-Ouellet de Forestville accueillera plus de 20 équipes en provenance de la Côte-Nord et de Charlevoix pour la première édition du tournoi de hockey mineur de la catégorie M9 (novice).

Comme le mentionne la responsable des communications de l’Association de hockey mineur de la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel, par voie de communiqué, les joueurs « pourront mettre en pratique les notions de hockey apprisent grâce au programme MAHG de Hockey Québec ».

Les matchs débuteront le vendredi 25 mars à 15h et les équipes seront en activité jusqu’au dimanche 27 mars. Le samedi sera agrémenté par des jeux gonflables, l’ouverture officielle avec la présence du

président d’honneur, Marc-Antoine Mercier du Drakkar de Baie-Comeau.

« La journée de samedi se terminera par la présentation d’un match des étoiles. Les équipes étoiles seront formées de joueurs de chaque équipe », dévoile Mme Roussel qui rappelle que cet événement est le deuxième qui est organisé depuis la fusion des associations locales de hockey de la Haute-Côte-Nord. Le premier étant le tournoi M13 qui a eu lieu aux Escoumins en novembre.

Notons que la « Méthode d’Apprentissage de Hockey sur Glace (MAHG) » vient répondre aux exigences de l’initiation pour le hockey québécois. La MAHG a été bâtie et respecte en tous points les normes du développement à long terme du joueur.

« Il revient à ceux qui organisent le hockey localement et régionalement de bien appliquer le contenu de la méthode et les autres aspects des règlements administratifs. Ces règlements ont été conçus et adoptés en fonction du bien-être du jeune qui apprend les habiletés fondamentales du hockey tout en s’amusant », précise la responsable des communications.