La Marche de l’eSPoir retrouve le parc des Pionniers à Baie-Comeau

La Côte-Nord renouera avec la Marche de l’eSPoir de la Société canadienne de la sclérose en plaques en présentiel ce dimanche 29 mai au parc des Pionniers à Baie-Comeau.



Sous la présidence d’honneur de Cindy Lefrançois, copropriétaire du salon de coiffure Elle et Lui à Baie-Comeau, l’édition 2022 de l’événement viendra mettre fin aux formules virtuelles de 2020 et 2021, pandémie oblige.

Le signal de départ de la marche sera donné à 11 h, soit une heure après le début des inscriptions. Ses co-organisateurs, Alain Chouinard, conseiller municipal à la ville de Baie-Comeau, et sa conjointe Élaine Drolet, suggèrent cependant aux gens de s’inscrire de façon individuelle ou en équipe directement en ligne sur le site de la Marche de l’eSPoir.

Les donateurs sont également invités à encourager la cause par des dons en ligne le plus possible, une formule utilisée avec succès ces deux dernières années. « On insiste fortement, car on veut éviter les contacts le plus possible », explique M. Chouinard, qui a obtenu l’autorisation d’organiser la marche en présence il y a deux semaines seulement.

Selon le nombre de marcheurs participants, il pourrait y avoir des départs décalés afin d’éviter justement que les gens soient trop agglutinés sur la ligne de départ.

Neurone, la mascotte de la Société canadienne de sclérose en plaques de la Côte-Nord, sera à Baie-Comeau pour la Marche de l’espoir.

L’organisation espère amasser 17 000 $. C’est à peine plus que les 16 500 $ recueillis en 2021. Soulignons que les dons vont en services aux personnes atteintes et à la recherche.

La Côte-Nord compte au moins 500 personnes vivant avec la sclérose en plaques. Élaine Drolet fait remarquer qu’il y a de plus en plus de gens qui reçoivent un diagnostic et ils sont de plus en plus jeunes, parfois même sous la barre des 20 ans. Les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes.