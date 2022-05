Un jeu ludique pour découvrir les régions longeant la route 138

Le jeu Sul’bord d’la 138 en passant par la 40 vise à faire découvrir les régions du Québec qui longent la rive nord du fleuve Saint-Laurent et fait suite au jeu Sul’bord d’la 20.

« Ce jeu fera découvrir de nombreux aspects de notre belle province. Des questions, des chansons, des anecdotes et des faits loufoques vous feront passer du temps de qualité en famille », indique le communiqué de l’entreprise, Face4.

Face4 se veut une affaire de famille. En effet, la passion pour le jeu de cette famille de Laprairie s’est transformée en projet concret d’entreprise en 2019 et les quatre membres de la famille en sont les cofondateurs, le père Joël Legrand, la mère Josianne Saint-Pierre et leurs deux enfants, Anaïs et Louis-Noé.

Après un passage à Dans l’œil du Dragon en 2021, Nicolas Duvernois, un des dragons, a accepté leur offre de 20 000 $ pour 20 % des parts de l’entreprise. De là, les ventes de leur premier jeu Sul’bord de la 20 ont décollé.

D’ailleurs, M. Duvernois avait conseillé à la petite famille de poursuivre dans cette lignée pour créer un jeu semblable avec d’autres routes du Québec. La famille Saint-Pierre Legrand avait déjà prévu le coup puisqu’elle se promettait de faire un périple jusqu’au bout de la route 138 à Kegaska.

Les jeux de Face4 sont produits au Québec et faits de carton écoresponsable. L’entreprise propose des jeux ludiques pour toute la famille.