Le dg démissionnaire de Pointe-Lebel signe une lettre choc

Le directeur général démissionnaire de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann, a écrit une longue lettre dans laquelle il explique aux conseillers l’état de situation à la municipalité et leur annonce sa démission. On reconnaît Dany Lafontaine, Marc Allicy, Clermont Coll, M. Kauffmann, la mairesse Michelle Martin et Nadine Gagnon. Jacques Ferland était en retrait et Josée Gagnon, absente.

Le directeur général (dg) démissionnaire de Pointe-Lebel, Xavier-Émile Kauffmann, se vide le coeur sur sa relation insoutenable avec la nouvelle mairesse, Michelle Martin, dans une lettre remise aux conseillers quelques jours avant l’annonce de son départ.

On se souviendra que le vendredi 31 mars, le départ immédiat du fonctionnaire a été entériné lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal. Sa fin d’emploi sera effective le 30 avril.

Dans cette missive de trois pages dont Le Manic a obtenu copie, M. Kauffmann n’y va pas avec le dos de la cuillère en donnant de multiples exemples de la dégradation de la situation à la municipalité depuis l’élection du 26 février.

En plus de souligner que l’inexpérience, la méconnaissance des dossiers et « l’incompétence de la compréhension élémentaire des exigences d’une saine gestion et des relations entre politique et administratif » nuisaient à la municipalité, M. Kauffmann dénonce les « ingérences continuelles » de Michelle Martin dans le volet administratif et les opérations.

Celui qui était entré en poste en mai 2022 se dit aussi « victime de harcèlement, de diffamation en public, de destruction de réputation et d’honneur » et parle d’un congédiement déguisé.

L’homme, qui a requis les services d’un avocat, dénonce notamment la volonté de la mairesse de tout contrôler et de tenir de doubles discours, son absence de vision et de programme, ses menaces et ses intérêts partisans.

Tout ça, poursuit-il dans sa lettre, vient détruire beaucoup de choses, dont le lien de confiance entre Mme Martin et les employés. Selon lui, des travailleurs auraient déjà annoncé leur départ pour cette raison. Lors de la séance extraordinaire du 31 mars, Mme Martin avait indiqué que 4 des 13 postes à la municipalité étaient vacants.

Le bien de la municipalité

Xavier-Émile Kauffmann ne manque pas de rappeler aussi tout le travail qu’il a accompli « à remonter et à mettre la municipalité en avant, à effacer ses déficits et à remettre les projets essentiels sur les rails avec l’aide de notre équipe et des conseillers précédents ».

Il estime avoir répondu à ce qu’on attendait de lui, mais que dans l’état actuel des choses, le futur de Pointe-Lebel se fera sans lui.

Le dg démissionnaire termine sa lettre aux conseillers en soulignant que selon son avocat, « un départ négocié avec justes compensations est ce qui a de mieux à faire pour les deux parties ».

