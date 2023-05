Un autre projet d’hôtel près du CLSC à Baie-Comeau

Le terrain situé au sud du boulevard Pierre-Ouellet, dans le secteur du CLSC et de l’usine de traitement d’eau potable, intéresse une fois de plus un promoteur hôtelier.

La construction possible d’un hôtel au sud du boulevard Pierre-Ouellet, près du CLSC, refait surface à Baie-Comeau. Puisque le promoteur souhaite l’ajout d’une résidence multifamiliale au projet, une modification au règlement de zonage s’impose, une démarche publique.

Situé à proximité de l’intersection du futur accès de la route 389, qui joindra Pierre-Ouellet à partir de l’avenue du Labrador, ce secteur est réellement prisé par les promoteurs hôteliers, même si ce fut en vain jusqu’à présent.

Au milieu de 2015, il y a eu le groupe Canalta, qui voulait construire un hôtel de 80 chambres au coût de 10 M$. Un terrain avait été acheté et déboisé, avant que le projet ne soit abandonné à la fin de 2016.

Puis, en décembre 2019, on apprenait que la chaîne Hilton avait amorcé des démarches avec la Ville de Baie-Comeau afin de construire un hôtel de sa division Home2 by Hilton sur le terrain ciblé par Canalta.

D’autres services étaient liés au projet selon un développement en trois phases, dont l’implantation d’une station-service avec commerce de restauration rapide et l’aménagement d’un relais pour camionneurs. La pandémie est arrivée en mars 2020 et on n’en a pas réentendu parler.

Troisième projet

Mai 2023, la construction éventuelle d’un hôtel avec restaurant devant l’usine de traitement d’eau potable et le CLSC revient sur la sellette. À la Ville de Baie-Comeau, on parle d’un nouveau promoteur.

« Le promoteur de l’hôtel aimerait faire de l’hôtellerie, mais aussi avoir la flexibilité d’offrir certaines chambres à plus long terme que de la location à la journée, avec des mini-cuisinettes, style un peut mini-lofts », a expliqué François Corriveau, directeur général de la Ville de Baie-Comeau, après une séance extraordinaire du conseil municipal, le lundi 1er mai.

En entamant les étapes pour modifier son règlement de zonage, la municipalité veut permettre au promoteur de poursuivre ses démarches.

