Le masque : où et quand le porter?

À partir de samedi, la Santé publique obligera les citoyens à porter le couvre-visage dans certains lieux. Voici les types d’établissements qui sont touchés par cette obligation, qui entrera en vigueur le 18 juillet.

Selon Santé Québec, vous devrez obligatoirement avoir le visage couvert si vous êtes dans:

Un commerce de vente au détail;

Une entreprise de services (comme une pharmacie par exemple);

Un cabinet privé de professionnel;

Un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux;

Une entreprise de soins personnels (ex. : coiffeurs, soins esthétiques);

Un centre commercial;

Un lieu de culte;

Un cinéma, une salle de spectacles, etc.

Un lieu utilisé pour accueillir des événements, comme des congrès et des conférences;

Un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur d’un édifice à bureau;

Les écoles (à l’exception des écoles primaires et secondaires), les collèges d’enseignement et les universités.

Un transport en commun Vous devrez porter le masque lorsque vous êtes en mouvement. Au restaurant, dans les salles de spectacle ou au cinéma, vous pourrez enlever votre masque une fois assis à votre place. Si vous avez à vous lever, vous devrez recouvrir votre visage à nouveau. Les commerçants pourraient recevoir des avertissements de la part d’inspecteurs de la Santé publique en cas de non respect des règles. Des amendes entre 400$ et 6000$ s’en suivront au cas si un client est toujours aperçu sans couvre-visage au sein de l’établissement. Le ministère de la Santé prévoit aussi des amendes pour les individus, mais seulement à partir du mois d’août. Dans les autres lieux publics où la distanciation physique de 2 mètres n’est pas possible, le port du couvre-visage demeure fortement recommandé. Les enfants de moins de 12 ans, les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du masque ainsi que celles qui ne sont pas capables de mettre ou de retirer le masque par elles-mêmes ne sont pas visés par l’obligation de porter le couvre-visage. Toutefois, pour les enfants de 2 à 12 ans, le port du couvre-visage ou du masque est recommandé.

Comment confectionner son propre masque

Vous pouvez également fabriquer votre propre couvre-visage, aussi appelé un masque artisanal, à l’aide de matériaux disponibles à la maison.

Utilisez, si possible, un tissu tissé serré et souple, tel le coton, qui permet à l’air de passer pendant votre respiration. Utilisez au moins deux épaisseurs de tissu et assurez-vous que votre couvre-visage soit confortable et bien ajusté à votre visage. Vous devez pouvoir le laver et le sécher sans risque de l’abîmer ou de le déformer. Il existe de nombreuses façons de créer des couvre-visages en tissu. Voici un exemple de modèles sans couture:

Pour les plus habiles, des patrons sont également disponibles dans cet aide-mémoire mis en place par la Santé publique.

Le port du masque ou du couvre-visage doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme le lavage des mains, a rappelé la Santé publique.

Pour en savoir plus sur la procédure et l’entretien du masque, cliquez ici.