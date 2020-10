Le Groupe Olivier achète Dumont Chrysler

Après avoir acquis Vision Chrysler il y a trois ans, le Groupe Olivier devient propriétaire de Dumont Chrysler, du Groupe L’Ami junior. La transaction sera officielle le 25 octobre.

Deux concessionnaires Chrysler à Baie-Comeau, ce n’était bon ni pour l’un ni pour l’autre, concède Jacques Olivier, le grand patron du regroupement qui porte son nom et qui possède aussi les concessions Hyundai et Kia du boulevard Comeau.

« C’était difficile de pouvoir rencontrer les attentes du client, du manufacturier et d’être rentable. À deux, on performait moins bien chacun de notre bord que d’autres concessions, comme Ford et GM », explique M. Olivier. Devant ce fait, des discussions d’affaires ont été entamées.

Le fait que le Groupe Olivier soit déjà propriétaire de la concession Chrysler à Sept-Îles a pesé dans la balance à Baie-Comeau. « Il y avait comme une suite logique qu’on continue d’exploiter à Baie-Comeau », fait valoir l’homme d’affaires.

Les systèmes informatiques des deux concessions Chrysler ont été intégrés, permettant ainsi au nouveau propriétaire d’avoir accès à l’information concernant l’entretien et les réparations des véhicules de Dumont Chrysler.

La décision d’affaires permettra au bout du compte d’avoir une concession plus forte, martèle Jacques Olivier. Dumont Chrysler tourne ainsi la page à une aventure de 25 ans.

Véhicules d’occasion

Mais il y a plus encore. Le Groupe Olivier transformera les installations du boulevard Laflèche en un centre de véhicules d’occasion comptant des départements de pièces et de mécanique.

« À mes yeux, vous n’êtes pas bien servis en véhicules d’occasion. Vous n’avez pas un mégacentre avec tous les services », fait remarquer le grand patron.

Dumont Chrysler deviendra donc le Centre de véhicules d’occasion Olivier et maintiendra une centaine de véhicules en stock. Malgré tout, quelques véhicules neufs seront aussi disponibles, notamment des camionnettes Dodge Ram.

Jacques Olivier parle d’un emplacement satellite destiné à se rapprocher des gens, en l’occurrence ceux du secteur Mingan dans ce cas-ci.

Les emplois

Les employés de Dumont Chrysler, qui étaient moins d’une dizaine vers la fin, ont été replacés chez d’autres concessionnaires du Groupe L’Ami junior.

En devenant propriétaire des installations, le Groupe Olivier comptera trois employés au départ, dont deux qu’il vient d’embaucher et un autre qui a été réaffecté à partir d’Olivier Chrysler du boulevard Comeau.

« On va passer à cinq employés d’ici le 31 décembre et entre 10 et 12 lorsqu’on sera à maturité dans deux à trois ans », conclut Jacques Olivier.